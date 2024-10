Catania, droga a San Berillo nei bidoni e nei muri: sequestro della polizia

Un articolato servizio di controllo integrato del territorio è stato eseguito dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, nel quartiere San Berillo, in pieno centro storico, per la repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività ha visto impegnate le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, il personale della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile, nonché la Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ancora una volta l’infallibile fiuto del cane poliziotto Maui ha permesso di scovare diversi involucri di hashish e marijuana, che erano stati nascosti sotto bidoni o all’interno di anfratti nei muri delle stradine del rione, controllate minuziosamente dai poliziotti.

La droga rinvenuta, per un peso complessivo di 225 grammi, è stata sottoposta a sequestro.

Il controllo ha riguardato in particolare via delle Finanze, via Pistone, via Buda, Via Carro, via Reggio e via De Marco, ma è stato esteso anche alle vie limitrofe, ossia via Di Prima, via Luigi Sturzo e via Sada, nonché alle strade che collegano piazza Borsellino alla stazione ferroviaria.

Complessivamente, sono state identificate 125 persone e controllate 53 vetture, con contestazione di violazioni alle norme del Codice della strada nei confronti di due conducenti. In un caso, è stata accertata l’assenza dell’assicurazione per la responsabilità civile, con conseguente sequestro del mezzo; nell’altro caso, invece, l’uomo è stato trovato alla guida di una autovettura già sottoposta a sequestro. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni per un importo complessivo 5.300 euro.

Infine, allo scopo di ripristinare il decoro dell’area controllata, i poliziotti hanno chiesto l’intervento della ditta affidataria dei servizi di nettezza urbana, che prontamente si è recata sul posto, per rimuovere alcuni rifiuti ingombranti abbandonati per strada.