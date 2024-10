"Rimango convinto che sia utile per l'Italia tornare ad avere un ente provincia degno di questo nome eletto dai cittadini". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante l'assemblea di Anci Lombardia. "Serve un ente intermedio che non sia un dopo-lavoro. Oggi le province sono associazioni di volontariato straordinarie ma un amministratore non può fare volontariato" ha aggiunto.