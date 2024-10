Milano inaugura la metro M4, Sala: 'E' un'opera epocale'

Ha inaugurato a Milano l'intera linea della M4, la linea metropolitana che collega l'aeroporto di Linate con la città ed ora arriva fino a San Cristoforo.

"È un'opera epocale, grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, è un'opera di grande dedizione e fatica ma ci siamo arrivati", sottolinea il sindaco, Giuseppe Sala rilevando che "non è un punto di arrivo ma di partenza". Presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

La prima tratta da Linate a San Babila ha aperto nel luglio 2023, mentre oggi apre il prolungamento fino a San Cristoforo, attraversando Milano da est a ovest per un totale di 21 stazioni.

"Il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali - ha aggiunto Sala -. Siamo al lavoro per fare dei nuovi prolungamenti e poi c'è il sogno della M6. Su questo siamo indietro ma le metropolitane hanno un senso fondamentale per la città soprattutto nella nuova eccezione di associare i lavori di superficie che cambiano il volto della città".

La nuova metropolitana, con le sue 21 fermate, permette di attraversare per 15 chilometri la città da Est, dove si trova l'aeroporto di Linate, alla periferia Ovest di San Cristoforo e del quartiere Lorenteggio in meno di mezz'ora.

Si tratta della prima linea di metropolitana in Italia interamente in 5G grazie alle infrastrutture digitali di INWIT.

Con una flotta di 47 treni senza conducente, ciascuno con una capacità massima di 600 persone, la linea è in grado trasportare 24mila passeggeri all'ora, in ogni viaggio-direzione, fino a 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi.Sette sul percorso sono i punti di interscambio: con la M2 a Sant’Ambrogio, con la M3 a Sforza Policlinico e con la M1 in piazza San Babila e con tre stazioni ferroviarie (San Cristoforo, Dateo e Forlanini) , oltre che, al capolinea, con l'aeroporto. Sono state oltre 17 mila le persone coinvolte nei lavori, 1800 le aziende che hanno collaborato a realizzare la linea sotto la direzione dei lavori di MM spa e con il ruolo centrale della Concessionaria M4 Spa (società partecipata di Comune di Milano, ATM, Webuild Italia Hitachi Rail STS, Mer Mec STE e Sirti).

A questo punto, Milano ha cinque linee di metro, con un totale di 112 km e 134 stazioni. Negli ultimi 13 anni e mezzo, con i prolungamenti delle linee M2 e M3 e l’apertura delle M5 e M4, la metropolitana di Milano è cresciuta di 2 nuove linee, 38 km e 46 stazioni, praticamente del 50 per cento in più. E questo, sottolineano dal Comune, rende "quella di Milano la prima metropolitana d’Europa per tasso di crescita negli ultimi due decenni con valori da due a tre volte la media europea".