Calcio, il Modica espugna il terreno di Misterbianco dopo una gara pirotecnica: 4 a 3 per i rossoblù

Una partita pirotecnica con sette gol. E alla fine, la spunta il Modica che, in vantaggio di due gol sui padroni di casa, si fa raggiungere e superare, poi il pareggio del 3 a 3 e, infine, il definitivo 4 a 3 a favore dei rossoblù di Pasquale Ferrara.

Primo tempo che vede subito il Modica più aggressivo della squadra di casa, gli uomini di Mattia Pitino e Danilo Radenza, guidati da mister Ferrara fanno girare bene il pallone e si affacciano dalle parti di Biondi più di una volta. Al 13’ la prima occasione per i padroni di casa che, con Santapaola, provano un tiro da fuori che finisce alto. Il gol del vantaggio rossoblu arriva dopo due minuti, rimessa laterale di Cacciola con il pallone che viene prolungato dalle parti di Idoyaga, per l’attaccante è facile spingere il pallone in porta e portare avanti i suoi. Servono solo 5’ per vedere ancora il Modica in avanti con un colpo di testa volante di Belluso che finisce in porta, l’assistente ha la bandierina alzata e tutto resta invariato. Al 22’ ci prova Vitelli per gli ospiti ma la palla finisce alta, fino a due minuti più tardi quando Incatasciato fa partire una staffilata da fuori area che si insacca alla destra del portiere incolpevole. Il doppio vantaggio fa abbassare la tensione della formazione modicana che subisce il gol del 2-1 due minuti più tardi con Montanaro e dopo altri 10’ arriva anche il pareggio di Dembele. Al 47’ c’è ancora tempo per un gol di Vitelli che viene annullato per fuorigioco.

Nella ripresa il Modica prova ancora a spingere in avanti, al 6’ ci prova Cacciola da fuori ma il pallone finisce alto. Mister Ferrara manda in campo l’intera batteria di attaccanti con l’ingresso di Areuin, al 12’ però il pallone buono è tra i piedi di Schembari che fa partire un tiro lento e facile per Biondi. Un minuto dopo la legge del gol sbagliato gol subito, con Caruso che trova il tiro della domenica e porta in avanti i suoi. I rossoblu continuano a spingere e a cercare il gol del pareggio, al 28’ Vitelli viene atterrato in area e il direttore di gara fischia il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Belluso che, freddo, batte il portiere e pareggia i conti. La formazione ospite spinge per cercare il gol vittoria, al 34’ buon pallone in mezzo per Idoyaga che prolunga su Arquin, l’attaccante non si lascia pregare e mette in rete il gol del vantaggio. Fino alla fine non ci saranno pericoli per Pontet e compagni che portano a casa i tre punti.

“Abbiamo iniziato bene la partita e la prima mezz’ora è stata tra le migliori di questo inizio campionato - dichiara mister Pasquale Ferrara - Poi sono venuti fuori loro che hanno provato ad impensierirci, la nostra difesa non è abituata a subire tanto e quindi si distrae tanto da subire gol banali, su questo lavoreremo ancora e sono sicuro miglioreremo con il tempo. Alla fine abbiamo dimostrato carattere, lo dico sempre che bisogna avere la buona dose di agonismo e siamo stati bravi perchè altre squadre questa gara non sarebbero mai state in grado di vincerla

MISTERBIANCO - MODICA 3-4

Misterbianco: Biondi, Messina, Ababei, Altieri, Dembele, Longo, Rapisarda, Barbaro, Montanaro, Santapaola, Caruso. Panchina: Leone, Acquaviva, Arcagnolo, Guerra, Biondi, Acciarito, Mazzeo, Orofino, Russo. Allenatore: Mario Currò.

Modica Calcio: Pontet, Messina, Cacciola, Mallia, Schembari, Incatasciato, Maimone, Rossi, Vitelli, Idoyaga, Belluso. Panchina: Calvo, Cappello, Success, Mollica, Francoforte, Kondila, Triolo, Susino, Arquin. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 15’ pt Idoyaga (Mo), 24’ pt Incatasciato (Mo), 27’ pt Montanaro (Mi), 37’ pt Dembele (Mi), 13’ st Caruso (Mi), 28’ st Belloso (Mo), 34’ st Arduin (Mo)

Ammoniti: Incatasciato, Vitelli, Cacciola (Mo), Montanaro, Messina (Mi).