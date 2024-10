L'aggressione ai vigili urbani di Catania, il Gip convalida i due arresti

Il Gip di Catania ha convalidato l'arresto del 37enne e del 33enne che nei giorni scorsi in piazzetta Addamo a Ctania hanno aggredito due agenti della polizia locale e disposto gli arresti domiciliari a carico del primo e l'obbligo di dimora nel comune di residenza per il secondo.

Nei loro confronti inoltre il questore, dopo accertamenti effettuati nell'immediatezza dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso nei loro confronti un Dacur della durata di tre anni, provvedimento che vieta di accedere o di stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia.