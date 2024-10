Basket, quarta sconfitta di fila per la Virtus Ragusa: non basta Franco Gaetano, Imola dilaga

Non basta alla Virtus la solita prova volenterosa di Franco Gaetano, autore di 20 punti e 15 rimbalzi (con 36 di valutazione). Dopo quindici minuti di sostanziale equilibrio, Imola prende il largo nel terzo quarto e infligge a Ragusa la quarta sconfitta in fila nella Serie B Old Wild West: finisce 79-59. A pesare sull’esito della partita, certamente, le scarse percentuali al tiro della Virtus e un atteggiamento difensivo rivedibile, specie nella seconda metà di gara. Mercoledì si torna in campo con Vicenza, reduce dalla prima vittoria stagionale, stavolta al PalaPadua (ore 20).

IL TABELLINO

Up Andrea Costa Imola-Virtus Ragusa 81-61

Up Andrea Costa Imola: Fazzi 2, Pavani 2, Restelli 5, Benintendi, Toniato 9, Filippini 8, Klanjscek 25, Chiappelli 12, Martini 4, Fea 4, Sanguinetti 10. All.: Angori

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Guastella ne, Piscetta, Bertocco 8, Simon 2, Gloria 6, Tumino, Vavoli 12, Gaetano 20, Ianelli 4. All.: Recupido

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Rinaldi di Livorno

Parziali: 17-14; 37-29; 56-40.

Note. Tiri da due: Imola 26/42, Ragusa 19/47; Tiri da tre: Imola 7/22, Ragusa 2/21; Tiri liberi: Imola: 8/12, Ragusa 17/22. Usciti per cinque falli: Vavoli (V)

(Foto: Andrea Costa Imola /LNP)