Deve scontare un anno e 4 mesi, presa a Noto e trasferita in carcere

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania una donna di 44 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. La donna, di origini toscane ma residente nel comune netino, deve scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso nel capoluogo toscano nel maggio 2023.