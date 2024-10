I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Brucoli un 71enne, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L’uomo deve scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti verificatisi ad Augusta nel 2012.