Parcheggiatori abusivi a Catania, tre denunciati

Prosegue il pugno duro contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che, anche in questo fine settimana, sono stati sorpresi ad esercitare l’attività senza autorizzazione; in particolare, sono stati multati tre catanesi: un 55enne, trovato in via piazza Turi Ferro, un 46enne, in via Dusmet e un 28enne, in via Domenico Tempio. Sono stati denunciati, altresì, tre soggetti per l’inosservanza delle prescrizioni del D.AC.UR, emesso dal Questore, provvedimento con il quale è stata inibita la possibilità di frequentare le vie limitrofe in cui sono stati trovati. Si tratta di un catanese di 23 anni, sorpreso in via A. De Gasperi, di un 38enne di origine marocchina, in piazza Turi Ferro e di un 25enne, sempre di Catania, in via S. Euplio.

L’azione dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel quartiere San Cristoforo, a Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia e le zone limitrofe, in cui i militari dell’Arma sono stati impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, oltre alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici e in quelli di maggiore aggregazione.

Nello specifico, sono state controllate 111 persone e 48 veicoli. Sono state, così, elevate 10 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, con importo complessivo di circa € 8.700,00, soprattutto per mancata assicurazione del veicolo, uso del telefono cellulare alla guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata revisione e guida senza patente. Tali attività hanno, quindi, garantito, attraverso la capillare presenza dei posti di controllo dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei numerosi cittadini e turisti che, in questo periodo, affollano il centro storico di Catania, ove sono presenti numerose attività ricreative, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli o la guida pericolosa di motocicli e auto.

Con riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile, che hanno interessato 11 conducenti, nessuno dei quali è stato trovato al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

Nell’ambito dei controlli antidroga, sono state effettuate perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere, nei confronti di 4 giovani fruitori della movida in zona Castello Ursino, uno dei quali, un 27enne catanese, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana confezionati in due "spinelli" e, pertanto, segnalato al locale U.T.G. quale assuntore.

Nell’area circostante Castello Ursino, i Carabinieri hanno, altresì, vigilato sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza rilevare particolari problematicità.