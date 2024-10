Venerdì 18 ottobre, dalle 10, Lega in piazza Politeama a Palermo "per sostenere a gran voce Matteo Salvini, che sarà nell'aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms". Lo fa sapere il partito di Via Bellerio. "Sarà il giorno dell'arringa di Giulia Bongiorno: i parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini, saranno in piazza per ribadire che difendere i confini non è reato" si legge in una nota.