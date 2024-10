Pallamano, tonificante successo in trasferta dello Scicli Spocial Club sul parquet di Avola

CAFFE’ KLARA PALLAMANO AVOLA-SCICLI SOCIAL CLUB 24-33 (pt 8-20)

CAFFE’ KLARA PALLAMANO AVOLA: Amore (2), Andolina, M. Caruso (3), F. Caruso, P. Caruso, De Luca (5), Falco (3), Fianchino (2), Florio (2), Mauceri, Monello, Munafò, Santanastasio, Trapani, Zaia (7). Allenatore: Danilo Garofalo.

.SCICLI SOCIAL CLUB: G. Occhipinti, Marino (2), Carbone (9), Drago, Delitala (9), Causarano (3), Nakoue (6), Costa (2), Martino (2), Iacono, Plaku, A. Occhipinti. Allenatore: Roberto Donzella.

ARBITRI: Bocchieri e Giallongo.

All’esordio in campionato la squadra gialloverde ha confezionato una tonificante quanto convincente vittoria sul campo della matricola avolese. E’ stata una partita senza storia con un approccio determinato sin dalle prime battute. Dopo nove minuti di gioco si stava sul parziale di 1-5. I giovani padroni di casa si sono dimostrati non arrendevoli fino all’ultimo minuto di gioco. La squadra sciclitana scesa in campo facendo registrare l’assenza di tre pedine importanti, quali Ficili, Ballaera e Ciavorella, si è ben comportata complessivamente, ma con qualche pausa dal punto di vista fisico. La presenza di Roberto Donzella, responsabile del settore giovanile (Under 14), chiamato a sostituire Giovanni Marino, in quanto squalificato, ha portato fortuna al gruppo, che al fischio finale hanno potuto festeggiare.

Il presidente Carmelo Ficili ha affermato: “Siamo partiti con il piede giusto alla prima di campionato affrontando un avversario giovane e alla prima esperienza in questa categoria, ma che ha giocato con tanta voglia e spirito combattivo. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nella seconda frazione di gioco siamo calati un po’ fisicamente. Ci aspetta tanto lavoro se vogliamo fare bella figura in questo campionato. Grazie comunque a tutti i ragazzi, chi ha giocato di più chi di meno, perché sono riusciti a portare a casa un successo che fa morale”.

Per la squadra gialloverde ci sarà tutto il tempo per poter mettere a fuoco alcune criticità in quanto la prossima giornata osserverà un turno di riposo, come da calendario, per giocare nuovamente in trasferta, domenica 3 novembre, sul campo dell’Aretusa per la terza giornata di andata.