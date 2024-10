Cooperazione scientifica, il principe di Monaco a Palermo a Palazzo dei Normanni

Il principe Alberto II di Monaco è ospite a Palermo, alla scuderia di Palazzo dei Normanni, dove sta inaugurando i lavori del 43esimo congresso del Ciesm, la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mar Mediterraneo.

Il tema del congresso, cui partecipano 400 ricercatori di 23 nazioni, è il rafforzamento della cooperazione scientifica per lo sviluppo del Mediterraneo.

Il principe, accompagnato dall'ambasciatrice di Monaco in Italia, Anne Eastwood, è stato accolto dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno e dal generale di brigata Francesco Principe, comandante militare dell'esercito in Sicilia.