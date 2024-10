Tajani: non scappiamo dal Libano, decide l'Onu

"Abbiamo ribadito che quello che è accaduto è inaccettabile. I soldati italiani non si toccano.

Non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino, nella sede dell'Ambasciata italiana, dopo il summit sui Balcani. "I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah", ha aggiunto.