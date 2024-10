Sequestrati a Palermo discoteca abusiva e un pub dalla Municipale

Sequestrati dalla polizia municipale una discoteca abusiva e un pub a Palermo e confiscate sette mila bevande a due mini market. I controlli sono scattati in via Maqueda, via Bari e piazzetta della Messinese.

I locali non hanno alcuna autorizzazione e sono state elevate sanzioni per circa 30 mila euro. I sequestri del pub e della discoteca sono avvenuti in piazzetta della Messinese.

Qui gli agenti hanno accertato che nel caso del pub oltre a carenze igienico sanitarie il titolare non era in possesso delle autorizzazioni necessarie per aprire un locale come la Scia e la Scia sanitaria. Sempre nella stessa piazzetta alla discoteca è stato contestato l'assenza della licenza del del questore, del certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e della documentazione relativa alla prevenzione incendi.

Al momento dell'ispezione, due Dj facevano ballare 130, in uno spazio per il ballo di poco meno di 30 mq. Gli operatori hanno faticato non poco per entrare nel locale. Il titolare è stato denunciato.