Danneggiava auto in sosta, straniero denunciato a Siracusa

Anche nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato uno straordinario servizio di controllo del territorio, in particolar modo nella zona della Borgata e nelle vie limitrofe, operando posti di controllo finalizzati al contrasto del degrado urbano e dei reati in generale.

Nel corso dei servizi sono state identificate 166 persone, di cui 55 stranieri, e sono stati controllati 41 veicoli.

In tale contesto, nella serata di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti nei pressi di via Isonzo perché un cittadino originario del Burkina Faso, di 32 anni, stava danneggiando, brandendo un bastone, le autovetture in sosta.

Il trentaduenne veniva rintracciato e bloccato dai poliziotti che lo denunciavano per porto di oggetti atti ad offendere.