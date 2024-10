Congo Week, anche a Modica una serie di eventi per il dramma Congolese

Dal 13 al 19 ottobre, si organizza in tutto il mondo la “Congo Week”, un'iniziativa promossa per la prima volta nell’ottobre 2009 a Washington da “Friends of the Congo”, un’associazione della diaspora congolese negli Stati Uniti. L’obiettivo principale che ci si pone è quello di informare e sensibilizzare quante più persone possibili sul dramma che il popolo congolese vive ormai da molti anni. Il suo slogan è “breaking the silence”, ovvero “rompere il silenzio” e il motto dell’edizione italiana di quest’anno è “informare per trasformare”. A Modica l’associazione SIMAMA, composta da associati provenienti da varie parti d’Italia legati dall’esperienza del viaggio in Congo, ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con il Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica ed il Gruppo Immagina, un centro culturale gestito da ragazzi. Mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 11 presso la scalinata di San Pietro ci sarà una performance a cura del liceo musicale e coreutico dell’Istituto “Giovanni Verga”. Interverrà Concetta Petriliggieri, modicana, missionaria laica in Congo- diocesi di Butembo-Beni da ben 49 anni. Giovedì 17 Ottobre 2024 dalle ore 16 alle 20 presso la Chiesa dei SS. Nicolò ed Erasmo a Modica Alta alla presenza del Sindaco di Modica Maria Monisteri saranno coinvolti l‘ Istituto Professionale “Principi Grimaldi”, l’Istituto Comprensivo “Carlo Amore - Piano Gesù” e il gruppo “Immagina”, che interverranno attraverso momenti elaborati dai ragazzi (video, performance teatrali e artistiche). Venerdì 18 ottobre alle 10,30 l’antropologo e professore ordinario all’Università di Bologna Luca Jourdan incontrerà gli studenti dell’Istituto “Giovanni Verga” e si parlerà del dramma dei bambini soldato. Si proseguirà la sera alle ore 20 con il dialogo tra Carmen Figurino Gangitano, dottore commercialista, e Luca Jourdan, sul suo libro “Generazione Kalashnikov”, uno studio sui bambini soldato coinvolti nel conflitto. L’evento si svolgerà presso la Chiesa dei SS. Nicolò ed Erasmo a Modica Alta. Sabato 19 ottobre alle ore 19 presso il cineteatro S. Caterina di Rosolini, si terrà il dibattito aperto tra Don Salvatore Cerruto, Don Giovanni Piumatti e Don Giuseppe Di Rosa su cosa vuol dire incontrare l’Africa, secondo le loro esperienze.