Sicurezza stradale a Marina di Ragusa, oltre 600 firme per sollecitare interventi

I consiglieri comunali di Ragusa Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami hanno consegnato al sindaco Peppe Cassì, circa 600 firme raccolte tra i cittadini per sollecitare interventi urgenti volti a migliorare la sicurezza stradale, con riferimento alla sicurezza del pedone, in particolare a Marina di Ragusa. La richiesta riguarda la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri in due aree strategiche: via Ammiraglio Rizzo e via Cervia, zone caratterizzate da un intenso traffico e da una crescente densità abitativa. Tali interventi sono considerati cruciali per la prevenzione di incidenti e la protezione dei pedoni soprattutto perché nelle vicinanze di un polo scolastico e commerciale attualmente in costruzione. Per non parlare del fatto che si tratta di aree densamente abitate.

È stata proposta la realizzazione di passaggi sicuri come rialzi pedonali di ultima generazione o, ancora, strisce pedonali ben segnalate o un semaforo pedonale temporizzato, che consentirebbe ai pedoni di attraversare le strade in sicurezza, specialmente nei momenti di maggiore affluenza. “Oggi stesso – dichiarano i consiglieri Bennardo, Caruso e Zagami – chiederemo all’amministrazione una lista completa di tutti gli interventi pianificati in materia di sicurezza stradale. Vogliamo verificare se la nostra proposta rientra tra le priorità del Comune e capire come l’amministrazione stia operando per onorare l’impegno preso in campagna elettorale. La sicurezza dei pedoni è un tema cruciale e non può essere rimandato”. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio che riguarda non solo Marina di Ragusa, ma l’intera città. In altre zone del Comune, come via Melilli e via Falcone a Ragusa, sono stati già realizzati interventi simili per garantire la sicurezza dei pedoni, ma la situazione critica di Marina richiede una particolare attenzione. Anche viale delle Americhe risulta menzionato come un’area che necessita di ulteriori interventi per prevenire incidenti, dato l’alto volume di traffico.