Conferita a Reggio Calabria laurea 'honoris causa' ad Alberto Angela in Scienze ambientali

Alberto Angela dottore in "Scienze forestali ed ambientali".

A conferire la laurea "honoris causa" al paleontologo e divulgatore scientifico, noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, è stata l'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'Anno accademico, presieduta dal rettore, Giuseppe Zimbalatti.

Prima della cerimonia Angela, insieme al rettore Zimbalatti, ha incontrato i giornalisti.

"Credo molto nei giovani. Il futuro incombe - ha detto - e solo le giovani menti, quelle più preparate, saranno in grado di affrontarlo. Chi fa ricerca non smette mai di studiare. La presenza a questa cerimonia di tanti studenti mi rende felice. A loro consiglio di considerare l'Università come un punto di partenza ed un trampolino verso il futuro. Anche la tesi non deve rappresentare l'atto finale del percorso universitario, bensì la proiezione verso il mondo del lavoro".

Angela ha parlato anche del Mediterraneo, definendolo "una grande piazza dove si sono incontrati tutti, egiziani, fenici, greci, romani e tanti altri. Ma il Mediterraneo è stato e deve rimanere soprattutto un luogo di incontro, oltre che un catalizzatore dello sviluppo umano".

Il rettore Zimbalatti, nel suo intervento, ha ringraziato Alberto Angela "per avere accolto il nostro invito - ha detto - con straordinaria disponibilità e gentilezza. Due qualità non comuni in personaggi del suo calibro".