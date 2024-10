Sabato alla base di Sigonella la 'Festa d'autunno' in stile americano

Sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle 22:00, si terrà la tradizionale Festa d'Autunno (AUTUMNFEST) presso le strutture logistiche della NAS Sigonella denominate "NAS 1".

L'evento proporrà una serie di attività ispirate alla cultura americana autunnale, tra cui: stand di specialità culinarie americane, decorazioni e gare di costumi Halloween, "Trunk or treat" con distribuzione di caramelle dai cofani delle machine, passeggiate con pony , area giochi per bambini, musica dal vivo e spettacoli di fuoco.

La festa sarà aperta anche agli ospiti esterni della base che potranno accedere solamente se sponsorizzati da una persona in possesso di pass d'accesso in base. L'AUTUMNFEST è un'occasione unica per immergersi nella magia e nelle tradizioni dell'autunno americano e partecipare alle celebrazioni legate alla fine della stagione del raccolto nonchè alla spettacolare Festa di Halloween.