Due persone sono rimaste ferite questa sera, intorno alle 19, in via Roma, a Vittoria, dopo una violenta lite finita a coltellate. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi nei pressi di piazza Senia. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria, uno in codice rosso. Sul posto, oltre al 118, Polizia e Carabinieri.