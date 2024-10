Rapine violente a Palermo, 5 arresti: quattro sono minorenni

Carabinieri della stazione Palermo-Piazza Marina hanno arrestato per rapina e tentata rapina 5 giovanissimi palermitani: un diciannovenne e quattro minorenni, comprese due ragazzine. I militari dell'Arma, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in pieno giorno in via Maqueda dove era stata segnalata una rapina a due turisti 70enni, aggrediti violentemente nel tentativo di impossessarsi della borsa e dei cellulari, senza tuttavia riuscirci per la reazione delle vittime. Successivamente, e a breve distanza, i cinque avrebbero altresì accerchiato e malmenato, procurandogli la frattura del setto nasale, un 20enne studente di giurisprudenza, rapinandolo del telefono cellulare e degli occhiali da vista. Medicato all'ospedale Civico di Palermo il giovane è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. I cinque sono stati identificati da indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile. Le tre vittime hanno presentato denuncia e riconosciuto i loro aggressori. Le loro dichiarazioni hanno trovato anche riscontro in video di impianti di videosorveglianza della zona. Gli arresti sono stati convalidati dalle competenti autorità giudiziarie: ai quattro minorenni, su richiesta della procura, è stata applicata la misura della custodia in carcere.