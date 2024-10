Controlli ad Augusta, due sequestri amministrativi

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Augusta, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

In tale contesto, la finalità di prevenzione e repressione è stata orientata anche a far comprendere non solo che la guida con casco non allacciato è equiparata dal punto di vista normativo alla guida senza casco, ma che è anche pericolosa per l’incolumità fisica tanto quanto la guida senza indossarlo.

In totale sono state identificate 103 persone, controllati 49 veicoli, elevate 6 sanzioni amministrative al codice della strada, tra cui 2 guide senza copertura assicurativa, 1 guida senza casco, 2 mancate revisioni e 1 guida in controsenso. Disposti 2 sequestri amministrativi e 1 fermo amministrativo di ciclomotori.