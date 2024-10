Euro Cup di pallanuoto, Ortigia in Ungheria contro il forte Bvsc: gara a rischio

Metabolizzare il fragoroso ko all'esordio nel campionato di A1 e provare ad allungare la striscia positiva in Europa, contro una formazione molto forte. L'Ortigia di pallanuoto domani affronterà una trasferta impegnativa, in Ungheria, al cospetto del Bvsc, per la seconda giornata del group gtage di EA Euro Cup.

La squadra di Budapest sarà un osso durissimo per i biancoverdi: condivide con l'Ortigia il primato del girone B e che, nel turno preliminare di Euro Cup, è riuscita a battere anche il Recco. In questi giorni gli uomini allenati da Stefano Piccardo - oltre all'infortunato portiere Tempesti c'è qualche acciaccato - hanno lavorato molto sull'attenzione difensiva, deficitaria in questa prima parte di stagione.

"Abbiamo analizzato insieme il video della partita di sabato - osserva il coach Piccardo - e, indipendentemente dai giusti meriti della Vis Nova, ci siamo focalizzati sulle cose che non abbiamo fatto bene. Al di là della stanchezza, ci siamo innervositi e abbiamo giocato male la fase d'attacco, mentre in due dei primi sei gol subiti abbiamo lasciato completamente solo un loro giocatore davanti al portiere. È una sconfitta che ci fa molto bene e ci fa stare con i piedi per terra. Nel nostro girone di Euro Cup, il Bvsc è il roster che ha nettamente qualcosa in più degli altri. Dovremo giocare una gara molto veloce, cercando di impostarla sul ritmo, perché se li facciamo giocare verticali diventa difficile, visto che il Bvsc è una squadra importante".