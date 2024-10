Siccità e concorrenza, produzione agricola nel Ragusano a rischio

“Uno dei principali problemi sicuramente è la siccità. Nonostante siamo muniti di invasi, se non piove non riusciamo ad alimentarli e si rischia una produzione compromessa”. Così la vicepresidente regionale di Fedagri Confcooperative, la vittoriese Nuccia Alboni, a proposito delle difficoltà con cui il comparto agricolo sta facendo i conti in questi ultimi mesi. “Il cambiamento climatico, come il caldo prolungato – spiega Alboni – disorienta le piante, ritarda o compromette la fioritura e causa una riduzione della produzione favorendo così una minor offerta sul mercato nazionale favorendo l'ingresso dello stesso prodotto dall’estero. Con l’avvio della campagna in Marocco, avremo sicuramente una concorrenza decisamente forte. Sottolineiamo che la mancanza di cooperazione rischia un collasso delle piccole aziende in quanto limita innovazione e competitività. Inoltre, prendiamo atto anche di uno scarso ricambio generazionale dovuto ad una crisi economica che sicuramente non facilità la speranza nei giovani di trovare un futuro lavorativo nel settore.