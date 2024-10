Siccità, Faraone (IV): "A Caltanissetta silos con l'acqua, siamo al collasso"

"L'idea dell'amministrazione di Caltanissetta è quella di installare 12 silos in altrettanti punti della città per fronteggiare l'emergenza e consentire alla comunità di riempire di acqua bidoni e altri recipienti per un massimo di 100 litri ciascuno". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

"Siamo al collasso e i governi dormono. La situazione può addirittura peggiorare rispetto a quella attuale, già drammatica, di una turnazione ogni sei giorni", conclude.