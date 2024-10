Il veliero Nadir della ong Resqship ha salvato 69 migranti, soccorsi al largo di Lampedusa e fatti sbarcare al molo commerciale dell'isola. Il gruppo era a bordo di un barcone partito dal porto libico di Zuwara, in Libia. Ai soccorritori hanno detto di essere egiziani, eritrei, sudanesi, gambiani, nigeriani ed etiopi. Sono stati portati all'hotspot dove ci sono 213 ospiti. Per oggi, a causa del mare agitato, non sono previsti trasferimenti.