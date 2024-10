La motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 e' rientrata a Pozzallo con 35 migranti a bordo. Li ha recuperati da un barchino a sessanta miglia da Pozzallo: tra loro 31 adulti e 4 minori non accompagnati. Hanno detto di essere stati in mare per due giorni e di essere partiti dalla Libia. Le nazionalita dichiarate sono Siria, Pakistan, Bangladesh. A bordo anche tre egiziani.