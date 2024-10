Modica, auto si ribalta sulla Rocciola-Scrofani: lievi ferite per la conducente

Una trentenne di Modica è rimasta ferita in un incidente autonomo verificatosi questa mattina, intorno alle 8, in via Rocciola-Scrofani. La donna era alla guida di una Toyota Yaris quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un muro a secco per cappottare, quindi, nell'altra corsia di marcia. La giovane al volante ha riportato escoriazioni e qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Rallentamenti nel traffico.