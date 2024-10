Ispica, camion travolge l'impalcatura di un cantiere: feriti due operai

Infortunio sul lavoro ad Ispica: due operai sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, anche se l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Un camion ha travolto l’impalcatura di un cantiere sulla Statale 115 all’angolo di via Padova. Gli operai, che si trovavano al primo piano, stavano lavorando sulle tavole dell’impalcatura. L’immobile era sottoposto a ristrutturazione. Il mezzo pesante, per cause in corso d’accertamento, è andato ad impattare sui tubi in acciaio dell’impalcatura. I due operai hanno perso l'equilibrio finendo a terra. Per uno dei due, un operaio di origini tunisine, si è reso necessario il ricovero all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118, i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell'infortunio ed eventuali responsabilità.