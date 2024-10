Scoglitti, giovane ciclista del Bangladesh si scontra con un'auto: è grave

Un giovane ciclista originario del Bangladesh è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale all'ingresso di Scoglitti: per cause da accertare si è scontrato con un'auto. La peggio è toccata al ciclista che è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Dopo le prime cure, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Marco di Catania. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.