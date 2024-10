Una ragazza 25enne è rimasta ferita in un incidente autonomo verificatosi nel pomeriggio sulla ex strada provinciale 17 in contrada Cicchitto. Per cause da accertare, l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada ed ha cappottato. Molta paura per la giovane conducente ma, per fortuna, nessun danno serio. Sul posto personale del 118 e la Polizia locale per i rilievi.

(Foto Franco Assenza)