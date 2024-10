Edy Bandiera nuovo componente dell'esecutivo di Sud chiama Nord

Si è riunita ieri sera la giunta esecutiva di Sud Chiama Nord, che ha discusso diversi punti all'ordine del giorno, tra cui la presa d'atto delle dimissioni del deputato Ismaele La Vardera.

"Nel corso della seduta - si legge nella notte - è stato nominato Edy Bandiera, già coordinatore provinciale di Sud chiama Nord di Siracusa, come nuovo componente dell'esecutivo.

La nomina di Bandiera segna un ulteriore consolidamento dell'organizzazione del movimento, che prosegue nel suo percorso di rafforzamento e radicamento sul territorio". In merito alla nomina, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha dichiarato: "Con l'ingresso di Edy Bandiera nella giunta esecutiva di Sud Chiama Nord, continuiamo a rafforzare la nostra struttura con figure di grande esperienza e competenza. Sono certo che Edy saprà dare un contributo importante alle nostre attività, soprattutto in una fase delicata per tutto il movimento. Auguriamo a Edy buon lavoro in questo nuovo ruolo".