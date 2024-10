Basket donne, Ragusa perde Elena Mallo per infortunio: domenica ospita Civitanova

Ultimi allenamenti di rifinitura per la Passalacqua che domenica in casa, alle 18 al Palaminardi di Ragusa, affronterà per la terza giornata del campionato di serie A2 LBF Techfind, la Bagalier Fe.Ba. Civitanova.

Una settimana che è stata contrassegnata da una notizia non buona; Elena Mallo, guardia 19enne, atleta del vivaio della società bianco verde, è costretta a fermarsi. Per lei stagione finita; verrà operata al ginocchio a dicembre per la rottura di un legamento. La Passalacqua seguirà il suo recupero confidando nel suo ritorno sul parquet non appena le sue condizioni lo permetteranno.

Ma ci sono anche delle belle notizie; Marika Labanca ha festeggiato in trasferta, nello scorso turno di campionato, la sua partita numero 100 nei campionati di serie A. Nell’ultima giornata, tra le atlete migliori della settimana nel girone B, ci sono Amaiquen Siciliano, al primo posto per valutazione (34), per punti (29) e per palle recuperate (6); nella classifica degli assist abbiamo al terzo posto la nostra capitana Chiara Consolini.

Sempre per onore di statistica, alla vigilia della terza giornata, Amaiquen Siciliano si piazza al terzo posto tra le migliori marcatrici di tutta la serie A2; nella classifica delle più alte percentuali di tiri da due realizzati, entrambe con il 75 per cento ci sono al terzo e quarto posto le atlete della Passalacqua Ragusa, Marika Labanca e Gabriele Narviciute.

Ragusa si prepara ad accogliere domenica le atlete di Civitanova; una Passalacqua forte delle due vittorie già conquistate e che hanno permesso al team di recuperare tre punti di penalizzazione (per irregolarità amministrative nel passaggio dalla A1 al riposizionamento), e di portarsi subito a punteggio positivo. La Passalacqua è pronta a confermare di essere una delle squadre da battere in questa stagione.

Ancora a caccia della prima vittoria stagionale le ragazze di Civitanova. “Anche questa settimana - sottolinea l’allenatrice delle aquile bianco verdi, Mara Buzzanca - ci siamo allenate con intensità e attenzione. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi sapendo che Civitanova fa dell’aggressività e della corsa un’arma tattica, ci daranno del filo da torcere”. Oltre alla tenuta fisica anche quella mentale. La squadra nell’ultima trasferta di Matelica è stata capace, in un momento di blackout, di fronteggiare il ritorno prepotente delle padrone di casa e di portare a casa la vittoria. “Stiamo lavorando anche su questo ; il nostro punto di forza è stato , in quel frangente, di non disunirci in un momento di difficoltà ; questi momenti non devono capitare ma credo che comunque le ragazze siano sulla giusta strada”.

Al Pala Minardi di Ragusa, domenica 20 ottobre, fischio di inizio alle 18.00. Arbitreranno l’incontro i signori Davide Mariotti di Cascina (PI) e Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese)