Pozzallo, Forza Italia avvia la "campagna" per le elezioni provinciali

Si è riunito a Pozzallo il direttivo provinciale di Forza Italia, alla presenza dei consiglieri comunali dei vari centri iblei oltre che dei coordinatori cittadini. Era presente l’eurodeputato Marco Falcone. Sul tappeto le questioni ancora aperte che riguardano lo sviluppo economico dell’area iblea ma anche le prossime sfide elettorali, a cominciare dalle elezioni provinciali in programma per il mese di dicembre. “Siamo pronti – chiarisce il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata – a discutere con gli alleati quali dovranno essere le scelte da compiere con riferimento alla proposta più valida per il ruolo di presidente del Libero consorzio. Come partito, poi, presenteremo una nostra lista che servirà a tracciare quale la strada da percorrere. Da ex amministratore provinciale, saluto con soddisfazione il fatto che si sia sbloccata questa fase di impasse anche se la soluzione giocoforza trovata non può essere ritenuta delle migliori perché l’elezione di secondo livello impedisce ai cittadini di esprimere direttamente le proprie preferenze. Ma tant’è, questa è allo stato attuale la normativa vigente e alla stessa, ovviamente, ci rimettiamo. Sono contento che il gruppo di Forza Italia stia crescendo sempre più e cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di intercettare le esigenze del territorio per trasformarle in istanze da fare prendere in considerazione ai nostri rappresentanti nei vari livelli, regionale, nazionale e perfino europeo”.