I Carabinieri della Tenenza di Floridia, hanno denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un 63enne, residente a Verona ma domiciliato a Floridia, con precedenti penali e di polizia, che si aggirava per le vie del centro cittadino, in stato di alterazione conseguente all’abuso di bevande alcoliche, brandendo un’ascia e un martello.