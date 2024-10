Calcio, il Modica saluta Margaritini: contratto rescisso

Rescissione consensuale con il giovane argentino Facundo Margaritini, esterno d'attacco, l'anno scorso alla Rocca Acquedolcese. La società rossoblù, in una breve nota, ringrazia il giocatore per l’impregno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune. La rescissione consensuale del contratto è stata determinata, soprattutto, dalla necessità di sfoltire la rosa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e per non fare diventare il giovane, classe 2002, solo un panchinaro.