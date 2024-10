Stromboli, frane a causa della pioggia: Ginostra senza energia elettrica

Èemergenza nel piccolo borgo di Ginostra dopo la pioggia caduta abbondantemente nelle ultime ore.

Dalla montagna, insieme alle acque torrenziali e al fango, sono venuti giù massi e pietre che, lungo il loro percorso, hanno tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni.Le stradelle sono, praticamente, impraticabili, fortemente danneggiata la parte bassa del villaggio. "Abbiamo bisogno, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, di un intervento urgente - sottolinea Gianluca Giuffrè, che vive a Ginostra. Con questa situazione, in caso di eruzione del vulcano, non ci sarebbe permesso di metterci in salvo". Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno anche invaso le case.

Nel piccolo borgo di Ginostra manca anche l'energia elettrica. Probabilmente, come riferiscono dal villaggio, qualche masso deve avere tranciato il cavo principale.

A Stromboli carabinieri e volontari di Protezione civile comunale stanno effettuando dei sopralluoghi per fare il punto della situazione e dare assistenza a chi ne ha bisogno