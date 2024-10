La pioggia caduta nella notte e nelle prime ore del mattino a Siracusa, ha mandato in tilt via Bengasi, una delle strade d'accesso al Centro storico di Ortigia. I tombini ostruiti hanno provocatio il peggio con l'acqua che ha raggiunto l'altezza delle banchine. La strada è stata chiusa al transito in attesa che l'acqua defluisca. A presidiare l'area, le pattuglie della polizia municipale. Per arrivare a Ortigia resta soltanto via Malta.