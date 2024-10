La situazione all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo si è normalizzata dopo il black out di ieri sera a causa del maltempo. Il traffico è regolare, tranne qualche ritardo per alcuni voli in partenza. La crisi è stata risolta in cinque ore. Ieri sera soo stati distribuiti acqua e panini e fornita assistenza a passeggeri e famiglie con bambini. Lo fanno sapere da Gesap.