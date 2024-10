Schifani: bus dell'Ast per trasferire viaggiatori da Birgi a Palermo

A seguito della chiusura, ieri sera, dell'aeroporto di Palermo a causa del maltempo, che ha reso necessario lo spostamento di alcuni voli allo scalo di Trapani, la Regione è intervenuta prontamenteantire per assicurare il supporto ai viaggiatori coinvolti dai dirottamenti. "Appena il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani - mi ha segnalato le difficoltà a gestire il trasferimento dei passeggeri da Trapani a Palermo, pur non essendo una nostra competenza ma delle compagnie aeree, tramite l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò abbiamo subito attivato le procedure per coordinare le operazioni di supporto ai viaggiatori. Grazie all'intervento tempestivo sull'Azienda siciliana trasporti, sono stati messi a disposizione dieci pullman che hanno fatto la spola tra i due scali". Il servizio è andato avanti senza difficoltà, grazie al continuo afflusso di bus, fino alle due di notte, assicurando il trasferimento dei passeggeri all'aeroporto "Falcone-Borsellino" o in alternativa direttamente a Piazza Politeama.

Il presidente Schifani esprime "un sentito ringraziamento ad Airgest per la gestione dell'emergenza e all'Ast per l'efficienza dimostrata nel fornire un servizio essenziale in una situazione imprevista". Per quanto riguarda l'aeroporto di Palermo, dove la situazione è ormai tornata alla normalità, il presidente della Regione evidenzia "la necessità di fare piena luce sui problemi che hanno portato alla chiusura dello scalo, per evitare il ripetersi di simili disagi". Schifani auspica, inoltre, "un rapido ripristino della governance amministrativa, con la nomina dell'amministratore delegato, e di quella tecnica, con l'individuazione del nuovo direttore generale". La Regione Siciliana continuerà a monitorare attentamente la situazione per garantire la piena efficienza dei servizi aeroportuali e la sicurezza dei viaggiatori.