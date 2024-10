Il Papa proclama 14 nuovi santi: hanno servito nel martirio e nella gioia

"Lungo la storia tormentata dell'umanita', essi sono stati servi fedeli, uomini e donne che hanno servito nel martirio e nella gioia, come fra Manuel Ruiz Lopez e i suoi compagni. Sono sacerdoti e consacrate ferventi di passione missionaria, come don Giuseppe Allamano, suor Paradis Marie Leonie e suor Elena Guerra". Cosi' Papa Francesco nell'omelia della messa presieduta in piazza San Pietro ricordando i nuovi 14 Santi proclamati oggi. "Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesu': il servizio", ha sottolineato il Pontefice. "La fede e l'apostolato che hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere ma, al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficolta', generosi fino alla fine". "Chiediamo fiduciosi la loro intercessione, perche' anche noi possiamo seguire il Cristo, seguirlo nel servizio e diventare testimoni di speranza per il mondo", ha concluso Francesco.