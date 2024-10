Cede l'intonaco in un'aula, evacuata una classe in via Archia a Siracusa

Intonaco si e' staccato dal soffitto di una classe dell'istituto comprensivo Lombardo-Radice che si trova in via Archia, nel cuore di Siracusa. Un incidente avvenuto in mattinata mentre gli alunni si trovavano nell'aula: un bambino sarebbe stato colpito all'altezza della spalla, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Non risultano, al momento, feriti che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, poco distante dall'edificio scolastico. Sul posto si sono recati il personale del 118 e i vigili del fuoco che sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'aula, fatta evacuare dopo il cedimento. Gli accertamenti dovranno svelare le ragioni del crollo, non si esclude una infiltrazione d'acqua e sara' da stabilire se e', eventualmente, legato alle abbondanti precipitazioni che si sono registrate a Siracusa per tutta la giornata di