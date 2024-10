Sanzionati a Catania 11 parcheggiatori abusivi

Undici posteggiatori abusivi sono stati identificati e sanzionali dalla polizia a Catania durante controlli in strade e piazze eseguiti da agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nell'ambito di controlli disposti dal Questore.

Un parcheggiatore abusivo di 21 anni è stato denunciato per violazione del foglio di via emesso dal Questore nello scorso settembre con il divieto di fare ritorno a Catania per un periodo di quattro anni.

Era nei pressi di corso Sicilia e alla vista degli agenti ha tentato di dileguarsi, ma è stato fermato, identificato.

In un altro caso, un 32enne, originario di Paternò, è stato trovato a svolgere abusivamente l'attività di parcheggiatore a distanza di soli due giorni, nello stesso punto, in piazza Borsellino.

Il pattugliamento dinamico della polizia ha consentito di individuare e sanzionare altri cinque parcheggiatori, tutti pregiudicati: tre catanesi di 29, 32 e 41 anni, un 36enne di Belpasso e un 54enne di Ramacca.

Per gli altri quattro parcheggiatori identificati dai poliziotti della Questura, oltre alle sanzioni amministrative, sono scattate le denunce, in stato di libertà, per le violazioni delle prescrizioni del Dacur che dispone il divieto di frequentare e stazionare nelle vie e nelle piazze dove sono stati sorpresi a svolgere l'attività illecita di posteggiatore.

In particolare, sono stati sorpresi tra via Dusmet e piazza Borsellino.