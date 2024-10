Vittoria, Scuderi (FdI): il Comune spreca soldi per convegni?

“Spreco di denaro pubblico? Viene da chiederselo. Di certo, raccolgo le segnalazioni dei cittadini indignati per il fatto che il Comune di Vittoria, tramite il solito assessore Monello, abbia impegnato somme pari a 8.500 euro per un convegno”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto), il quale aggiunge: “Per carità, nulla da eccepire sull’iniziativa. Tutti riconosciamo lo straordinario valore del professore Uggeri. E, però, ci sembra che l’amministrazione comunale non perda occasione per fare sapere a tutti di essere senza soldi, di non avere neppure il becco di un quattrino per predisporre questo o per riparare quello e poi si trovano 8.500 euro per un convegno. Mi pare che i conti non tornino. Anche perché non dimentichiamo che i cittadini fanno enormi sacrifici per garantire il pagamento dei tributi comunali e, quando non lo fanno, ricevono ingiunzioni di pagamento e, nei casi più gravi, subiscono pure dei fermi amministrativi".