Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo "La dolciera siciliana"

"La dolciera siciliana" di Annamaria Zizza è il libro che sarà presentato sabato 26, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto a Palermo. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Daniela Tornatore e Annamaria Zizza.

"La dolciera siciliana" - come scrive il critico letterario Lucia Accoto - è una storia che vive tra la Sicilia e la Lombardia nella prima metà del Settecento. Maria, un’orfana di dodici anni, fugge dal Reclusorio del Santissimo Rosario, a Modica, ed è vittima di uno stupro. Il "genius loci" Tommaso Campailla, medico e filosofo, si prenderà cura della ragazzina accogliendola in casa propria come criata, domestica. Lei diventerà una bravissima dolciera. Alla morte del suo padrone, viene licenziata. Parte per Catania, travestita da uomo, per prestare servizio come cuoco nel palazzo della principessa di Valguarnera. Sempre a Catania incontra il giovane poeta lombardo, Giuseppe Ripetti, precettore e ospite del principe Vincenzo di Valguarnera...

Maria è la protagonista, dunque, ma la seconda protagonista del romanzo - come scrive Loredana Pitino in una sua recensione - "è in effetti Modica con la sua bellezza barocca, le strade, le scale, i campi coltivati a ulivi e mandorle, i muretti a secco, le chiese, l’unica città in Sicilia (e forse non solo) ad avere due Chiese madre, due “duomi”, San Giorgio e San Pietro, le grandi contraddizioni sociali fra una plebe poverissima e un ristretto gruppo di ricchi proprietari terrieri. Modica Contea strategica per le sorti politiche, economiche e intellettuali della Sicilia. Modica la regina del cioccolato, quello degli antichi Atzechi, preparato a freddo, granuloso di zucchero e vaniglia"....