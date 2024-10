Il Comune di Taormina dopo tre anni è fuori dal dissesto finanziario

Il Comune di Taormina è ufficialmente fuoriuscito dal dissesto finanziario, che era stato dichiarato tre anni fa.

Lo ha reso noto l'Organismo straordinario di liquidazione, composto dal presidente Lucio Catania e dai membri Tania Giallongo e Maria Di Nardo, durante una manifestazione nel Palazzo Municipale.

"Questo percorso, durato tre anni - ha detto Catania - è stato senza dubbio difficile e intenso, ma ricco di soddisfazioni.

Abbiamo chiuso il dissesto di Taormina in tempi record: basta una breve ricerca per scoprire che ci sono comuni che impiegano sei, sette o otto anni per uscire dal dissesto, o che addirittura non ci sono ancora riusciti. Il merito - ha spiegato Catania - non è soltanto nostro: abbiamo potuto lavorare grazie alla disponibilità finanziaria fornita dall'Amministrazione, che ci ha permesso di essere credibili nei confronti dei creditori. Il vero motivo d'orgoglio è il fatto di aver risolto il 90% delle controversie, tra cui il noto lodo Impregilo".

"Quando siamo arrivati - ha ricordato il sindaco Cateno De Luca - abbiamo chiesto subito un confronto con l'Organismo e ci siamo interrogati su come fosse possibile uscire dal dissesto nel minor tempo possibile. Il punto cruciale era la definizione del lodo Impregilo e la certezza delle somme necessarie. Questo ci ha portato alla redazione del 'Salva Taormina'".