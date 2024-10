Questa notte nel porto di Tremestieri, a Messina, un furgoncino, Doblò è caduto in mare. L'autista è riuscito ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Ora si lavora per estrarre il camioncino e liberare il molo, dove altrimenti potrebbero esserci problemi di attracco per i traghetti. Ancora da stabilire le cause che hanno provocato l'incidente.