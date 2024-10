Un ventunenne è stato fermato dalla polizia a Vittoria perché trovato in possesso di 3 chili e 200 grammi di hashish nella sua abitazione. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip di Ragusa che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. La droga è stata sequestrata assieme a 1.800 euro in contanti, trovati in casa,r itenuti provento della vendita di droga.