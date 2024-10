Vittoria, auto sperona una Fiat Panda: ferita la conducente dell'utilitaria

Un pirata della strada ha investito a Vittoria, lunedì sera, poco prima delle 22, una Fiat Panda con al volante una giovane che è rimasta lievemente ferita. L'utilitaria, per la violenza dell'urto, si è ribaltata, mentre l'auto investitrice è fuggita a tutta velocità. L'incidente si è verificato in via Palestro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

(Foto Franco Assenza)