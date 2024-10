Velista infortunato in una regata soccorso dalla Guardia Costiera di Pozzallo

La Guardia Costiera di Pozzallo è intervenuta per prestare soccorso a un velista infortunato che si trovava a bordo di una unità a vela di circa 20 metri, in navigazione a circa 30 miglia nautiche dal porto di Pozzallo.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Catania, si è svolta sabato 19, ed è stata avviata a seguito di una chiamata di emergenza ricevuta alle 18. L’infortunato, che si trovava a bordo di un’imbarcazione impegnata in una regata velica d’altura, ha riportato alcuni traumi che ne hanno richiesto lo sbarco immediato. L’operazione di soccorso si è svolta con successo, intorno alle ore 21.00, nonostante la distanza dalla costa e le non favorevoli condizioni meteo marine che in quel momento interessavano il litorale meridionale siciliano.